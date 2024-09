ha parlato ai microfoni della Rai dopo– "Volevamo vincere, ma alla fine è stata una partita bloccata, tanto equilibrata; è stato importante non prendere goal, però dobbiamo lavorare sulla fase offensiva per vincere la prossima".– "Siamo ambizioni ma pensiamo partita dopo partita. Soprattutto noi sudamericani che siamo arrivati una settimana dopo, fisicamente non è stato facile. In queste tre partite ero un po’ stanco, ma ora mi sto riprendendo".– "Certo. Noi siamo arrivati dopo, i Next Gen hanno avuto due settimane in più. Il mister sta vedendo questo, l’importante è che la squadra sia sul pezzo. Non c’è posto fisso, dobbiamo lavorare".