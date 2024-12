Quanto spende la Juventus per il proprio CdA

Quanto guadagna Giuntoli

Quali sono i dirigenti più pagati della Serie A

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football Juventus – 2,9 milioni di euro

Maurizio Scanavino, amministratore delegato Juventus: 1,22 milioni di euro;

Claudio Lotito, presidente Lazio – 1,1 milioni di euro;

Lina Souloukou, ex CEO Roma – 850 mila euro;

Paolo Scaroni, presidente Milan – 600 mila euro;

Maurizio Setti, presidente Hellas Verona – 550 mila euro;

Gianluca Ferrero, presidente Juventus – 405mila euro.

Pubblicati tutti i bilanci delle big di Serie A per il 2023-24, Calcio & Finanza ha realizzato un approfondimento sui vari dirigenti e manager a libro paga, con particolare attenzione a tutti i componenti dei rispettivi CdA: è emerso che i compensi delle prime sette classificate - Inter, Milan,, Atalanta, Roma, Lazio e Napoli – sono stati complessivamente pari a 17,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai circa 14,3 del 2022-23.Guardando i dati delle ultime cinque annate calcistiche, tutte le società mostrano un trend sostanzialmente in crescita, fatta eccezione per la Roma e – guardando solo all'ultima stagione –. Nei cinque anni presi in esame, la società che ha speso di più per gli stipendi del proprio Consiglio di Amministrazione è il, che in totale ha riconosciuto 19,2 milioni di euro; alle sue spalle Atalanta e Napoli.Considerando invece i dirigenti - sempre sulla base di dati ufficiali che non sono disponibili, per esempio, per Beppe Marotta, che prima del rinnovo come AD e la successiva nomina a presidente dell'Inter aveva un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro - il più pagato nel corso della stagione 2023/24 è stato il Managing Director Football della Juventus, grazie a un compenso, tra parte fissa e variabile, di 2,9 milioni di euro. Dietro di lui, CEO dello stesso club bianconero, con 1,22 milioni di euro. Chiude il podio Claudio Lotito: il presidente della Lazio ha percepito 1,1 milioni.Di seguito l’elenco dei dirigenti più pagati tra i club di Serie A nel 2023/24, considerando i soli dati ufficiali:



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui