Aston Villa-Juve, le parole di Giuntoli

Le parole di Giuntoli a Prime Video, prima diPARTITA FONDAMENTALE - Storica, molto importante, cerchiamo di portarla dalla nostra parte, ci proviamo.EMERGENZA - Ci mancano un sacco di calciatori, tutti dobbiamo dare qualcosa in più per continuare a fare bene e portarla dalla nostra come spesso succede.I GIOVANI - Abbiamo tanti ragazzi in prima squadra portati in estate, gli altri devono fare un po' di esperienza prima di affacciarsi in prima squadra.INFORTUNI - Ne abbiamo avuti di gravi e ci hanno danneggiato, il gruppo sta reagendo e sono uniti con il mister, portiamo avanti la nostra crescita.MERCATO - Contiamo sul recupero di MIlik, adatto al gioco del mister. Dietro dovremo fare qualcosa perchè siamo pochini. Tanti calciatori bravi sul taccuino