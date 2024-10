La Juventus Next Gen rischia la retrocessione: 'E' nella testa di Giuntoli'

Ivan Zazzaroni nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, tocca a 360 gradi la situazione in casae in particolare quale sia il pensiero di Cristiano Giuntoli su molti aspetti : dal rinnovo di Vlahovic al mercato di gennaio."Tra i vari pensieri che circolano nella testa di Giuntoli figurano anche lache rischia la retrocessione in D", scrive Zazzaroni. L'inizio dei ragazzi bianconeri sotto la guida di Paolo Montero non è stato dei migliori in termini di risultato. Oltre alla Juve Next Gen, il dirigente pensa alla " campagna acquisti della prossima estate che potrebbe essere tanto ricca quanto l’ultima, visto che - fatti due conti - le risorse dovrebbero aumentare sensibilmente".