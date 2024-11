Perché Giuntoli va a vedere Italia-Francia

non è probabilmente la partita più adatta per un po' di shopping low cost, ma in fondo è sempre Italia-Francia. Ecco perché, come scrive Tuttosport,è atteso questa sera al match di Nations League a San Siro, dove non perderà l'occasione di fare un po' di pubbliche relazioni e, perché no, dare un'occhiata al grande calcio in un grande palcoscenico, per provare almeno a farsi ispirare.Sembra infatti che tra le due squadre in campo ci sia poco da pescare, almeno per quanto riguarda il mercato di gennaio: la Juventus, del resto, può solo valutare quali saranno le occasioni con le idee ben chiare, sapendo di non potersi far ingolosire ma di doversi limitare a guardarsi intorno alla ricerca di possibili opportunità. Per rinforzare la difesa (e magari pure l'attacco) servirà piuttosto un po' di creatività, nella formula e nella ricerca, ma anche un po' di fortuna negli incastri.