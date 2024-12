Arkadiusz Milik, fermo ai box da giugno per un infortunio con la Nazionale polacca, sta affrontando con prudenza il percorso di recupero. L'attaccante non sarà disponibile per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan e il suo rientro è previsto dopo l'Epifania. Solo allora Thiago Motta potrà testarne le condizioni fisiche e la compatibilità tattica.L’infortunio al menisco e i successivi interventi hanno impedito al polacco di scendere in campo in questa stagione, lasciando un vuoto in attacco che la Juventus sta cercando di colmare. Secondo Cristiano Giuntoli, Milik sarà il "nuovo acquisto" in attacco per gennaio, ma questa dichiarazione potrebbe celare strategie di mercato più complesse.