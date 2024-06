Cristiano, direttore sportivo della Juventus, ha fissato la valutazione di Matiasa 40 milioni di euro. Oltre al, che ha monitorato il giocatore durante la sua stagione in prestito al Frosinone e si è mosso per primo, ci sono altri club interessati. Tra questi, il Borussia Dortmund e diverse squadre inglesi hanno manifestato interesse per il giovane esterno offensivo argentino. Anche la Roma sta considerando seriamente Soulé come potenziale sostituto di Paulo Dybala.La cessione di Soulé a una cifra così elevata consentirebbe alla Juventus di ottenere un importante introito da reinvestire nel mercato, supportando la costruzione di una squadra competitiva per Thiago Motta. Questa strategia di valorizzazione dei giovani talenti e successiva vendita a club prestigiosi in Europa dimostra la volontà della dirigenza bianconera di mantenere alta la qualità della rosa, migliorando al contempo la sostenibilità finanziaria del club.