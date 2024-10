Juventus-Cagliari, Giuntoli a Dazn: le sue parole

Nel pre partita diha parlato ai microfoni di Dazn: "Avevamo avuto qualche problemino per il rinnovo, era stato richiesto da un po' di squadre, poi alla fine abbiamo trovato un accordo", le parole su Weston Mckennie."Intanto aspettiamo la definitiva del TAS, poi prenderemo una decisione, è stato un grande giocatore ma è tanto tempo che è fermo"."Ci dispiace molto per lui, personalmente e per tutti noi, il mister si dovrà arrangiare tra virgolette con altri calciatori ma calciatori di valore, vediamo come reagirà la squadra, vediamo chi prenderà il suo posto, sicuramente farà bene poi vediamo a gennaio ci saranno delle opportunità, è ancora molto presto"."Grande calciatore, ce lo godiamo, stiamo parlando con il suo entourage, siamo molto fiduciosi anche per il futuro"."Lui sicuramente usa molto i centrocampisti, è un allenatore che apre molto il campo, noi ne abbiamo molti e molto bravi, siamo molto sereni per il futuro".