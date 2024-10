ha parlato ai microfoni di DAZN prima di. Di seguito le parole del Football Director bianconero:"La nostra posizione è molto chiara. Paul è stato un grande giocatore ma è fermo da tanto, lo scorso anno e anche quest'anno siamo stati costretti a fare tanti investimenti su altri giocatori. In questo momento la rosa è al completo"."L'infortunio di Bremer ci fa pensare che il mercato di gennaio possa darci una mano. Aspetteremo delle opportunità pur sapendo che non è un mercato facile quello di gennaio. Intanto vediamo i ragazzi presenti in rosa quello che possono dare"."Tutti hanno bisogno di vincere. E' chiaro che il mister e noi vogliamo farlo dominando il gioco. Ci proveremo tutte le partite anche se non è facile, ma giocare bene molte volte ti aiuta a vincere"."Noi siamo molto contenti dell'inizio, è un momento delicato, non lo neghiamo, con tante assenze e con tante partite complicate che ci possono creare difficoltà. Siamo qui ad affrontarle, le difficoltà di un percorso fanno parte di una grande crescita"."Vorremmo che tutti facessero sempre bene, è chiaro che ha avuto qualche piccola difficoltà dal punto di vista fisico, ma sta rimontando la classifica nel gruppo e sta facendo bene durante la settimana. Ci vuole un po' di pazienza sono passati solo due mesi".





