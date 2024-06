C'era anche Cristianoquesta sera all'evento La Notte della C alla Triennale di Milano, dove è stato presentato il nuovo logo della Lega Pro. Il dirigente dellasi è però limitato a un commento sulla, a partire dalla sua esperienza personale: "Per me è un onore essere qui, la C è una fucina di grandi campioni, e noi dirigenti dobbiamo trovare il coraggio di guardare e portare i ragazzi nelle categorie superiori", riporta TMW. "Con il Carpi è stata una grande scalata, le motivazioni dei giovani che arrivano dalle categorie inferiori fanno sempre la differenza. E anzi, voglio fare i complimenti al club che è tornato in C".