Giuntoli a Londra per trattare con il Chelsea: la verità su Vlahovic

Ore molto intense per Cristiano Giuntoli, che questa sera sarà allo stadio per assistere alla partita della Juventus contro il Brugge mentre ieri era a Londra. E il motivo è legato al mercato e alle trattative che il dirigente sta portando avanti. Il blitz di Giuntoli nella capitale inglese è stato per Renato Veiga, obiettivo in difesa. La Juve è in trattativa con il Chelsea per il portoghese.Si parla molto anche della situazione di Dusan Vlahovic, con diverse squadre inglesi, tra cui il Chelsea, accostate al giocatore. Nei dialoghi tra Juve e Chelsea però non si è parlato del serbo, il cui futuro alla Juve comunque, soprattutto in ottica estate, rimane in forte dubbio.