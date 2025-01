Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le sanzioni nei confronti dia seguito del Derby della Mole. La Juventus è stata multata con 2.000 euro, mentre il Torino ha ricevuto una multa di 3.000 euro. Entrambe le multe sono legate a incidenti verificatisi durante il match, quando i tifosi delle due squadre hanno lanciato un petardo nel recinto di gioco al 35° del secondo tempo.Nel comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo ha spiegato che la sanzione per entrambe le società è stata attenuata in base all’articolo 29, comma 1 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), che permette di ridurre l’entità della multa in determinati casi. Nonostante l'incidente, la multa risulta essere un richiamo alle società affinché prendano misure per prevenire il ripetersi di episodi simili.