Manna Juve, le parole

Giovanni, direttore sportivo deled ex dirigente della Juventus , ha parlato a Sky Sport anche della squadra bianconera, in vista della prossima sfida di campionato.JUVENTUS - "Sarà una bella partita, contro una squadra attrezzata che ha fatto una campagna acquisti imponente. Sono attrezzati per fare un ottimo percorso in campionato e Champions League".CONTE - "Ha ambizione e ha lavorato in grandissimi club, è una crescita".LUKAKU - "Sappiamo cosa hanno fatto insieme all'Inter. La volontà del mister è stata chiara immediatamente e il giocatore si è integrato subito con il gruppo. Ora stiamo cercando di costruire qualcosa di importante".