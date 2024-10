Chi è Giovanni Daffara

I numeri

Si è visto anchenell'allenamento di oggi dellaIl classe 2004 è il portiere della, chiamato da Thiago Motta per completare il blocco di estremi difensori in assenza dello squalificato Michele Di Gregorio (espulso nella sfida contro il Lipsia).Daffara ha giocato da titolare nove match dei dieci disputati finora in Serie C dalla seconda squadra bianconera, per un totale di 810 minuti: 21 i goal subiti in totale, con una sola partita conclusa a porta inviolata (nello 0-0 contro il Monopoli). La Next Gen continua a essere in forte difficoltà in questa prima parte di stagione, che al momento la vede all'ultimo posto nella classifica del girone C con appena 6 punti all'attivo al pari del Taranto.