Il casoè sempre più al centro del dibattito politico, coinvolgendo sia la minoranza di centrosinistra sia il governo di Giorgia. La premier ha discusso l’argomento durante un’intervista a Porta a Porta su Rai 1, toccando anche la recente decisione di Johndi non presentarsi in Parlamento dopo la convocazione, ritenendo sufficiente l’intervento già svolto dal CEO Carlos Tavares nei giorni scorsi.LEPAROLE - "John Elkann non ha detto solo di no, ha detto “No perché aspetto il tavolo del governo”. Temo che a Elkann sfuggano i fondamentali della Repubblica italiana, una non esclude l’altra, noi siamo una Repubblica parlamentare e questa mancanza di rispetto per il Parlamento me la sarei evitata. Noi abbiamo fatto diversi tavoli con Stellantis, ma non hanno portato agli accordi di sviluppo".