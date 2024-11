La pausa nazionali è quasi giunta al termine, e i primi giocatori della Juventus sono rientrati dai loro impegni con le rispettive selezioni. Le due partite di Nations League dell'Italia hanno visto gli azzurri vincere contro il Belgio e perdere contro la Francia. Dopo questi due risultati, la squadra allenata dasi è classificata seconda nel girone, e tornerà in campo a marzo 2025. In occasione dei due match, sono scesi in campo tre giocatori bianconeri su quattro. L'unico a non giocare è stato infatti, alla prima convocazione con l'Italia.ha giocato in tutto 160 minuti, trovando un'altra rete che conferma il suo momento d'oro, mentrene ha giocati 145. Appena 8 minuti per, che ha giocato la parte finale della gara contro il Belgio.