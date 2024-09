I ratings di Bremer in FC25

82 velocità

50 tiro

58 passaggio

66 dribbling

86 difesa

85 fisico

Gli overall della Juventus su FC25

86 Bremer

84 Vlahovic

83 Douglas Luiz

82 Danilo

80 Di Gregorio

78 Gatti

78 Thuram

77 Cambiaso

76 Fagioli

70 Yildiz

Sono stati ufficializzati i rating dei giocatori della Juventus presenti nella nuova edizione di FC25, il celebre videogame della EA Sports. In questa nuova edizione, il calciatore bianconero con i valori più alti - calcolati sull'analisi di alcune caratteristiche come velocità, tiro, passaggio, dribbling, difesa e fisico - è Gleison Bremer con un overall di 86.