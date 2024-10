Direttamente dal Festival dello Sport di Trento, ha preso parola anche l'ex attaccante tra le altre di Cagliari e Napoli Gianfranco, che ha ripercorso alcuni passi della sua carriera e non solo. Ecco le dichiarazioni:L'INCONTRO CON MARADONA - "Per quanto riguarda Maradona, eravamo due persone molto diverse, anche se lui era molto più umile e rilassato in privato che in pubblico. La prima cosa che disse quando mi vide fu: 'Finalmente hanno ingaggiato uno più basso di me!' Ma lui era più alto solo per via dei capelli…".I 10 OGGI - "A me piace molto Yildiz, piace molto Kvara però sono stranieri. Sta facendo molto bene Pisilli, mi piace molto anche Fagioli".NAPOLI E CAGLIARI - "Il Napoli sta andando fortissimo ma non mi sorprende la cosa. Il Cagliari è partito un po' così però gli ultimi due risultati sono incoraggianti. Anche se dal punto di vista del gioco anche prima, tolta Lecce, la squadra aveva giocato bene. Speriamo sia di buon auspicio".IL CHELSEA - "Ho fatto delle belle stagioni al Parma e quando me ne sono andato piangevo davanti a Tanzi. Quando sono arrivato a Londra, all'inizio non andava tutto bene, ma ho scoperto un calcio incredibile. Lì si giocava solo per il piacere di giocare e i tifosi volevano solo che ognuno di noi desse il massimo".LE OFFERTE - "Ho ricevuto offerte importanti, ma ho scelto con il cuore e non mi sono mai pentito di quella decisione".EURO '96- "Sono diventato un calciatore perché ho visto l'Italia vincere la Coppa del Mondo del 1982 e ho voluto seguire quelle orme. Ecco perché quando ho sbagliato il rigore a EURO '96, ho sofferto così tanto. È stato come se una luce si fosse accesa dentro di me e non sono riuscito a reagire a quel momento".