Nicolòè stato convocato da Lucianoper il pre raduno della Nazionale Italiana verso il prossimo Europeo. Il giocatore della Juventus è da poco rientrato in campo in seguito ai 10 lunghi mesi di squalifica rimediati per il caso scommesse, ormai noto. Dagli studi di SkySport Giancarloha commentato cosi la convocazione del centrocampista della Juventus. Il commento:- "Il centrocampo dell’Italia è ragguardevolmente forte perché Fagioli è un grande giocatore, certo non ha giocato tutta la stagione, ma è un grande giocatore".