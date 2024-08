Giana Erminia-Juve Next Gen, le formazioni ufficiali

Da Juventus.com:La Juventus Next Gen è pronta per il debutto stagionale nel primo turno di Coppa Italia di Serie C, affrontando in trasferta la Giana Erminio a Gorgonzola. La partita è in programma oggi, domenica 11 agosto, con calcio d'inizio fissato per le ore 18. Di seguito le formazioni scelte dai due allenatori per questa sfida.Giana Erminio: IN AGGIORNAMENTOJuventus Next Gen: Scaglia S., Savio, Pedro Felipe, Scaglia F., Comenencia, Owusu, Peeters, Cudrig, Guerra, Ledonne, Mancini. A disposizione: Fuscaldo, Daffara, Macca, Anghelè, Amaradio, Da Graca, Palumbo, Citi, Quattrocchi, Puczka, Stivanello, Maressa