Giana Erminio-Juve Next Gen, i convocati

4 Pedro Felipe

5 Macca

6 Comenencia

9 Mancini

10 Anghelè

11 Cudrig

15 Savio

16 Amaradio

17 Guerra

18 Ledonne

20 Da Graca

21 Palumbo

23 Scaglia F.

24 Citi

25 Scaglia S.

27 Quattocchi

28 Owusu

29 Fuscaldo

30 Daffara

31 Puzcka

32 Stivanello

42 Peeters

44 Maressa

La, allenata da mister Paolo Montero, si prepara ad affrontare la prima sfida ufficiale della stagione nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. L'incontro si terrà a Gorgonzola, in provincia di Milano, contro la Giana Erminio, con calcio d'inizio previsto per le ore 18.Ecco la lista dei convocati diramata dalla squadra bianconera.