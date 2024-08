Giana Erminio-Juve Next Gen, l'undici titolare

Scaglia S.,

Savio,

Pedro Felipe,

Scaglia F.,

Comenencia,

Owusu,

Peeters,

Cudrig,

Guerra,

Ledonne,

Mancini.

Falsa partenza per ladi Paolo. I bianconeri, infatti, escono sconfitti dal primo impegno stagionale, a Gorgonzola, contro la Giana Erminio che si impone con il risultato di 2-1. Sconfitta che ferma sul nascere il percorso della Next Gen in. I lombardi passano in vantaggio quasi al termine del primo tempo con Ballabio, per poi raddoppiare al 66’ con Montipo. Per i bianconeri, al 78’ la rete dell’esperto Simoneche ridà speranze alla squadra di Montero ma che alla fine non è sufficiente per la rimonta.Uscita dalla Coppa Italia di Serie C, adesso la Juventus Next Gen penserà solo al campionato e agli impegni del girone C. La squadra di Paolo Montero esordirà il 23 agosto, alle 20:45, contro