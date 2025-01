Il Napoli vuole cedere Giacomo Raspadori?

La Juventus sta corteggiando Giacomo, magari per la sessione invernale di calciomercato. Si sta parlando anche di un possibile scambio tra Nicolò Fagioli e l'ex attaccante del Sassuolo ora al Napoli. Non è una trattativa facile, anzi, decisamente al contrario.Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tuttavia non vorrebbe privarsi di Giacomo Raspadori, in particolare nella sessione invernale di calciomercato. Ecco quindi che la strada per la Juventus diventa in salita.