Durante la puntata di Drive&Talk, Giacomoè tornato a parlare del suo goal contro laall'Allianz Stadium. Ecco il racconto dell'attaccante, che anche di recente è stato accostato ai bianconeri: "Quel goal contro la Juventus è stato un momento che, oltre ad essere stato geniale per me personalmente, credo sia stato un momento importante per tutti quelli che erano qui a. Era una cosa che facevo in campo con l'aiuto dei miei compagni ma che sembrava appartenesse a tutti. Mi sono sentito... Quando siamo tornati e abbiamo visto tutti i video e tutto quello che è successo, mi ha fatto capire cosa era successo. Ho sentito Kvara dire che è stato il momento che gli ha fatto capire che stavamo portando lo scudetto a Napoli".