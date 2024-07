giocherà in Arabia Saudita, e nello specifico all'. Lo rivela Sky Sport, secondo cui per la fumata bianca manca solo un ultimo sì da parte della Lega locale, ma la trattativa è già stata conclusa positivamente. Il centrocampista è svincolato dal 30 giugno scorso, quando è scaduto il suo contratto con la. Mai uscito dall'Italia nella sua carriera calcistica, ora è atteso da un campionato esotico, dopo essere stato accostato anche allanelle ultime settimane e, soprattutto, durante il mercato di gennaio, quando Massimiliano Allegri lo avrebbe accolto volentieri in squadra.