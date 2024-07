Emanuele, a TuttoSport, parla così del momento della Juventus."Thiago Motta ha dimostrato col gioco e con le idee, di essere pronto. La Juve deve tornare competitiva e giocare per vincere e lui ha la mentalità giusta. Thiago è un vincente e la Juve ha nel suo dna quella caratteristica. Quando sentivo dire che la Juve doveva giocare per entrare in Champions, non ero d’accordo. So cosa significa indossare la maglia bianconera, devi provare a vincere, a essere il migliore. E' vero che alla fine trionfa una sola squadra, ma la base di partenza di una stagione deve essere un'altra. Thiago col suo modo di giocare, se verrà seguito, potrebbe accorciare più rapidamente il gap con l'Inter".