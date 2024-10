Weah Juve, le parole dell'ex attaccante del Milan

In occasione della cerimonia di premiazione del pallone d'oro,è intervenuto per premiare il vincitore Rodri. L'attuale presidente della Liberia ed ex attaccante del Milan, ha parlato della sua esperienza in Serie A con la maglia rossonera, ma non solo. Weah ha anche spiegato il suo legame con la Juventus, che passa inevitabilmente per il ruolo del figlionella squadra di'Ero innamorato della Juventus per Platini anche se non ci ho mai giocato, e sono davvero felice che mio figlio giochi in questo club'.