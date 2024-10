Tra le squadre in maggiore difficoltà in Serie A c'è il Genoa, che da inizio stagione deve convivere con tantissimi infortuni. Vista la mancanza di risultati, è da tenere monitorata la posizione di Alberto Gilardino che potrebbe essere sostituito in caso di altre sconfitte.Secondo il Corriere della Sera, il pole per andare sulla panchina del Genoa in caso di cambio di guida tecnica, c'è Igor Tudor. L'allenatore è libero dopo l'ultima esperienza con la Lazio, durata pochi mesi. Tudor è stato un giocatore della Juventus per molti anni ed è stato anche il vice di Andrea Pirlo proprio in bianconero nella stagione 2020-2021. Il suo nome circola anch e in caso di esonero di Fonseca da parte del Milan.