Genoa-Juventus, gioca Miretti?

Non sarà una partita come le altre persquadra in cui è cresciuto e che ne detiene ancora il cartellino. Ma sarà titolare il centrocampista del Genoa?Miretti è rientrato dall'infortunio e ha fatto il suo esordio con la maglia rossoblù pochi giorni fa nel derby di Coppa Italia contro la Sampdoria. Un modo per ritrovare condizione dopo i diversi problemi fisici. Stando alle ultime notizie, il classe 2003 dovrebbe partire dalla panchina contro la Juventus. Comunque Gilardino potrebbe sfruttarlo nel corso del secondo tempo. Di lui ha parlato anche Thiago Motta in conferenza.