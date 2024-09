Miretti torna in gruppo: debutta contro la Juventus?

Se gli infortuni occorsi aagitano la settimana di, il tecnico del Genoa può finalmente festeggiare una buona notizia che riguarda il suo pacchetto di centrocampo.è tornato ad allenarsi in gruppo dopo essersi lasciato alle spalle l'infortunio patito nel corso del ritiro estivo con la Juventus. Il classe 2003, passato ai rossoblù in prestito, è pronto a strappare la prima convocazione della sua stagione.L'esordio stagionale di Miretti con il Genoa, scherzo del destino, potrebbe avvenire proprio contro la 'sua' Juventus nel faccia a faccia del Ferraris in programma sabato 28 settembre. Il centrocampista, tuttavia, punta a tornare con il gruppo squadra già dal derby di Coppa Italia che vedrà il Genoa sfidare la Sampdoria ai sedicesimi.