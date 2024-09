Ilnei sedicesimi di Coppa Italia. Un derby per provare a qualificarsi agli ottavi della competizione. I rossoblù tra pochi giorni saranno poi nuovamente in campo per la sesta giornata di Serie A dove affronteranno lain casa. Rispetto alla formazione contro il Venezia nell'ultima giornata, Gilardino cambia il portiere, con Leali al posto di Gollini. In panchina anche De Winter mentre gioca titolare Pinamonti, assente con il Venezia dal primo minuto. Scelte obbligate in diversi settori del campo. Ecco la formazione del Genoa.Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino.