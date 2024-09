Gradevole – bella sarebbe esagerato -, a metà. Lanon cambia volto, almeno in questi primi 45’ contro il, rispetto alle ultime uscite di campionato. La squadra bianconera rischia pochissimo, ma davanti manca di ritmo – Thiago Motta fa spesso riferimento a questo da bordocampo -, di inventiva, di uno spunto. Superata la trequarti, la Juventus sembra trasformarsi e perdere per strada le idee che coltiva nella prima porzione di campo. Insomma, primi 45’ che per adesso sono lo specchio di questa parte di stagione, senza particolari variazioni.