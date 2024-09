Genoa-Juventus: fuori Locatelli e Cambiaso

Una vera e propria rivoluzione quella di: non solo per il numero di cambi, visto che ci saranno quattro giocatori diversi rispetto all'ultima partita contro il Napoli ma anche per due assenze sorprendenti.Nella formazione che scenderà in campo contro il Genoa infatti partiranno fuori sia. Sono stati insieme a Bremer, Vlahovic ed Yildiz gli unici a giocare sempre dall'inizio e non avevano quasi mai lasciato il campo. Al loro posto giocheranno Rouhi e Fagioli. Un bel test per la Juve per capire come affronterà la gara senza due titolarissimi.