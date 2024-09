Nella formazione annunciata ieri da Thiago Motta in conferenza stampa in mezzo al campo ci sarebbe nuovamente una maglia da titolare per Weston, il centrocampista texano che sembrava ai margini della Juventus salvo poi essere reintegrato. Oggi alle 18 contro il Genoa dovrebbe essere nuovamente titolare il giocatore ma c'è un dato che fa ben sperare la Juventus. Nelle prime due sfide contro il Genoa in Serie A Weston McKennie ha trovato un assist (in trasferta nel 2020) e un gol (in casa nel 2021), rimanendo poi a secco nelle successive due. Chissà se tornerà a d essere decisivo proprio in questa sfida.