Arbitro: Colombo

Assistenti: Rossi C. e Mokhtar

Quarto uomo: Tremolada

Var: Guida

Avar: Di Bello

Genoa-Juventus LIVE







Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali

Gollini

De Winter

Bani

Vasquez

Zanoli

Frendrup

Badelj

Miretti

Ahanor

Vitinha

Pinamonti

Di Gregorio

Danilo

Kalulu

Bremer

Rouhi

Mckennie

Fagioli

Nico Gonzalez

Koopmeiners

Yildiz

Vlahovic

Nella sesta giornata di Serie A del campionato 2024/2025, laaffronta ilallo stadio Luigi Ferraris, con calcio d'inizio alle ore 18. Trasferta importante per la squadra diche deve tornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi in in campionato contro Roma, Empoli e Napoli. Momento ancora più complicato per il Genoa di Alberto Gilardino. Isono reduci dalla delusione del derby perso in Coppa Italia contro la Sampdoria ai rigori mentre in Serie A hanno conquistato un solo punto nelle ultime tre gare. La Juve cambia molto rispetto alla partita con il Napoli, con quattro novità.Di seguito





