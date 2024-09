Genoa-Juventus, Koopmeiners: le parole in conferenza stampa

"Nel primo tempo abbiamo controllato la partita ma non abbiamo avuto grandi occasioni. Ne abbiamo parlato nel primo tempo, il mister ha cambiato qualche posizione e io ho giocato più vicino a Dusan. Sono contento che abbiamo fatto due goal", le parole di"FELICE PER DUSAN" - Sono contento del risultato. Sono felice per Dusan che merita di segnare, vive per il gol. Sono felice della sua doppietta e per Francisco. Ha aiutato la squadra"."Dipende dalla partita. Non sappiamo ora dove giocare. È molto buono quando hai una squadra in cui si può cambiare così. Questo è importante in campo"."Nel primo tempo non abbiamo avuto grandi occasioni ma spingiamo comunque. Dobbiamo aiutare Dusan a non rimanere solo, è andato molto meglio nel secondo tempo"."Sono molto felice di essere qui. Il primo mese è stato bellissimo. Sono felice con la squadra, come parlo in campo, come corsa e tecnica. Voglio fare tutto per la squadra. Sono felice dell’assist ma voglio dare tutto per la squadra"."Quando giochi alla Juve è importante. Ma ora pensiamo di partita in partita, oggi abbiamo vinto ma dobbiamo anche imparare. Siamo un gruppo"."BISOGNO DI TEMPO" - "Sono contento della squadra, con lo staff. Ma hai bisogno di tempo anche per gli automatismi con gli altri giocatori. C’è bisogno di tempo. Sono felice di aver vinto con la squadra, di aver giocato 90′. Posso far meglio con la squadra ma siamo sulla strada giusta".