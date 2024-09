Alle 18 il calcio d'inizio della sfida tra Genoa e Juventus, a Marassi che per l'occasione sarà svuotato, a porte chiuse. Il tecnico bianconero Thiago Motta però nella conferenza stampa di ieri ha svelato quali saranno gli undici giocatori che avranno una maglia da titolare, tra questi c'è Pierre, il difensore approdato in estate dal Milan. C'è un curioso dato che riguarda il difensore della Juventus, infatti la prima delle sue tre reti in Serie A è stata messa a segno proprio contro il Genoa. Era il 6 dicembre 2020, Pierre vestiva la maglia del Milan ed era in trasferta proprio a Marassi, esattamente come accadrà oggi. Che sia di buon auspicio? LO scopriremo a partire dalle 18.