Alle 18 la Juventus scenderà in campo contro il Genoa in uno stadio quello di Marassi che sarà deserto per l'occasione, porte chiuse infatti è decisione di ieri dopo gli scontri legati al derby della Lanterna. Tra i titolari di Thiago Motta dovrebbe esserci anche il difensore brasiliano Gleisone c'è un dato che può far ben sperare i bianconeri. Gleison ha realizzato già due reti contro il Genoa in campionato, entrambe di testa tra cui il suo primo goal in Serie A nel novembre 2019. Ha fatto meglio solo contro il Cagliari con cui ha messo a referto tre reti.