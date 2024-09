Dopo tre pareggi consecutivi laandrà a caccia di una nuova vittoria in Serie A sul campo del(sconfitto ieri dalla Sampdoria nel derby di Coppa Italia), nel match in programma sabato alle 18.00. Nell'attesa è stata designata la squadra arbitrale del match, che sarà diretto dacon i due assistenti Rossi e Mokhtar. Al Var ci sarà l'esperto, insieme a Marco Di Bello.Nell'ultima sfida della Juve, quella contro il Napoli, non sono mancate le polemiche arbitrali, soprattutto per la mancata concessione di una punizione a due in area a seguito di un retropassaggio "rischioso" di Mathias Olivera al suo portiere.