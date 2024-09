Genoa-Juventus a porte chiuse: cosa succede con i biglietti

La decisione di giocare a porte chiuseinteressa particolarmente alle persone che avrebbero dovuto assistere al match allo stadio. Come riporta calciomercato.com, gli oltre 28.000 abbonati del Genoa subiranno inoltre anche la beffa di non ricevere alcun rimborso.L'articolo 10 della tessera stagionale sottoscritta dai tifosi rossoblù nega infatti la possibilità di ottenere un risarcimento anche parziale in caso di chiusura per qualsivoglia causa o di squalifica del campo: "La squalifica dello Stadio Luigi Ferraris di Genova nonché l’obbligo di disputare gare a porte chiuse e/o eventuali chiusure di settori (...) non generano alcun diritto al rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti".