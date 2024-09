La scelta della Prefettura di far disputare il match di oggi traallo stadio Ferraris, a seguito degli scontri cittadini prima del derby di Coppa Italia, ha creato danni a tantissimi tifosi, tra cui gli abbonati rossoblù per i quali, secondo le condizioni di vendita dei titoli, non è previsto il rimborso. Arrabbiati anche quelli bianconeri che avevano già programmato la trasferta, ma a rimetterci pesantemente è anche lo stesso club ligure che, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, ha già stimato un danno da oltre 200 mila euro.