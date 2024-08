Genoa-Inter: gli episodi VAR



Bentornato campionato. E che spettacolo,subito caratterizzato da episodi controversi che hanno visto il VAR recitare un ruolo da protagonista assoluto. La tecnologia ha avuto infatti un impatto determinante sull’andamento della partita, con decisioni che hanno cambiato il corso del gioco e mantenuto alta la tensione fino al fischio finale.Il primo episodio chiave si è verificato nel primo tempo, quando l’arbitro ha inizialmente assegnato un calcio di rigore all’Inter per un presunto fallo di Milan Badelj su Marcus Thuram., toccando il pallone prima del contatto. Dopo aver rivisto l’azione al monitor, l’arbitro ha annullato il rigore, decisione che ha suscitato qualche protesta da parte della panchina interista, ma che è risultata corretta alla luce delle immagini.Successivamente,. Inizialmente, la rete era stata annullata per una sospetta posizione di fuorigioco dell’attaccante francese, ma la revisione ha mostrato che Thuram era in posizione regolare al momento del passaggio decisivo. L’arbitro ha così convalidato il gol, permettendo all’Inter di portarsi in vantaggio in un momento cruciale del match.Il VAR è poi tornato protagonista negli ultimi minuti della partita,all'interno dell’area di rigore. L'arbitro, inizialmente incerto, è stato nuovamente chiamato a consultare il monitor e, dopo aver rivisto l’episodio, ha assegnato il penalty ai rossoblù.La partita si è quindi conclusa con un pareggio che, alla luce delle numerose decisioni del VAR, appare equo. Tuttavia, questi episodi hanno confermato quanto sia ormai imprescindibile la tecnologia nel calcio moderno, capace di correggere errori potenzialmente decisivi e garantire un risultato più giusto sul campo.

