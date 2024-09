Un'altra brutta notizia agita le acque in casa. Come riferito da Calciomercato.com, infatti, oltre al grave infortunio occorso a Malinovskyi,è costretto a fare i conti anche con il problema muscolare occorso a. L'ex attaccante del Milan - in attesa di sottoporsi agli esami strumentali del caso - salterà sicuramente il derby di Coppa Italia che vedrà il Grifone opposto alla Sampdoria, ma a questo punto è da considerare a rischio anche per il prossimo turno di campionato, ovvero quello che vedrà il club ligure ospitare laa Marassi.