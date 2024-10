Yildiz fuori contro l'Inter? Il ballottaggio

I riflettori insaranno puntati anche su, che nelle ultime settimane è stato criticato per non la mancanza dei goal. Il classe 2005 ha parlato alla Gazzetta dello Sport analizzando anche il big match di San Siro. Secondo il quotidiano però, ci sarebbe in corso un ballottaggio tra lui e Timothy Weah."Uno trasi legge. "Il numero 10 turco, quasi sempre titolare e protagonista da inizio stagione, è in ballottaggio con il jolly Usa. Probabile staffetta: uno parte dall’inizio e l’altro proverà a spaccare la gara nella ripresa".