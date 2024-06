Un'altra possibile aggiunta verdeoro potrebbe essere, il giovane attaccante del Barcellona. Nonostante il suo grande potenziale, ha trovato poco spazio in Catalogna e potrebbe essere ceduto in prestito. La Juventus ha espresso interesse, ma l'operazione dipenderà dalle decisioni del Barcellona e dalla necessità dei bianconeri di snellire il reparto offensivo. Con Moise Kean in partenza, Arek Milik incerto e Federico Chiesa con un futuro ancora da definire, le prossime mosse di mercato saranno cruciali.Queste strategie riflettono la volontà della Juventus di costruire una squadra più dominante e tecnica, in grado di gestire meglio il gioco e di aspirare a traguardi importanti sia in Italia che in Europa. Ne scrive Gazzetta.