Torino-Juventus, McKennie o Cambiaso?

La Juventus alla Continassa sta preparando ildella Mole. Se oggi sarà la giornata decisiva per capire se saranno della gara Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao oggi sarà una giornata decisiva anche per capire quali siano le condizioni del terzino italiano Andrea. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport questa mattina infatti il terzino della Juventus sarebbe alle prese con un attacco influenzale e la sua presenza per la sfida sembra essere in dubbio.Al suo posto sarebbe pronto Weston McKennie che ha dimostrato nelle ultime apparizioni di poter giocare anche in quella porzione di campo. Oggi comunque saranno sciolti gli ultimi dubbi.





