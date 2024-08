Todibo-Juventus, c'è ancora distanza con il Nizza

Procede la trattativa tra Juventus e Nizza per Jean Clair Todibo. ieri i bianconeri, riferisce la Gazzetta dello Sport hanno formalizzato una proposta concreta per il difensore: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni (con i bonus).La prima offerta, però, non sembra ancora quella giusta.Il Nizza si aspetta uno sforzo in più da parte dei bianconeri. I francesi vorrebbero 36 milioni, gli stessi messi sul piatto dal West Ham per Todibo, e soprattutto la garanzia di incassarli se non subito almeno la prossima estate. Il Nizza, si legge, insiste per un prestito garantito, con un obbligo di riscatto che sia praticamente una formalità. C’è ancora distanza, ma il primo passo della Juventus è tutto tranne che un dettaglio: è un segnale per tutti, soprattutto per Todibo. Si continua a trattare a oltranza per tagliare il traguardo in tempi brevi.