L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivaluta la posizione alladi Timothy. Secondo la rosea, ora l'esterno statunitense non può dirsi certo di essere confermato per la prossima stagione, nonostante nei giorni scorsi si vociferasse della possibilità che Thiago Motta lo riportasse al suo ruolo originario schierandolo come Riccardo Orsolini nel suo Bologna. A quanto pare, invece, la posizione del classe 2000 ex Lille è a rischio dopo appena una stagione, che si è rivelata poco convincente. Weah, lo ricordiamo, è stato sostanzialmente l'unico acquisto dell'ultimo mercato estivo dei bianconeri.