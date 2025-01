Gazzetta - 'Tifosi furiosi con Vlahovic e Douglas Luiz', cosa è successo dopo Juve-Benfica

AFP via Getty Images

Tanta delusione da parte dei tifosi delladopo la sconfitta con ilL'Allianz Stadium ha contestato la squadra con fischi, sia dopo il primo tempo che soprattutto a fine della partita. Ad aumentare la "rabbia" dei tifosi presenti ci sarebbe in particolare il comportamento di, che come riporta la Gazzetta dello Sport, hanno lasciato il campo senza andare insieme ai compagni sotto la curva. "I fischi si sono ripetuti e la squadra è andata a prenderseli sotto la curva, a capo chino e con qualche timido applauso", scrive il quotidiano, che aggiunge: "Ma ai tifosi non è sfuggito che in questa passerella - di quelle che dopo una brutta sconfitta sembrano quasi un gesto dovuto nei confronti dei fan - mancavano all'appello Vlahovic e Douglas Luiz, entrambi rientrati subito negli spogliatoi. Assenze non per tutti giustificabili e che non sono passate inosservate".