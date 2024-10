Thiago Motta punta Lippi e Capello: il motivo

Quella di questa sera contro ilsarà la seconda partita di, per, alla guida della. Per il tecnico brasiliano, dopo il debutto vincente dell'Allianz Stadium contro il PSV, risalente allo scorso 17 settembre, è tempo di affrontare la prima trasferta europea della sua stagione, ma soprattutto della sua avventura da tecnico bianconero. Sul campo del Lipsia, infatti, l'ex allenatore del Bologna cercherà un successo che potrebbe permettergli di agganciare due mostri sacri della storia juventina, ovvero Marcello Lippi e Fabio Capello.ùMarcello Lippi e Fabio Capello sono infatti gli unici due allenatori della storia della Juventus ad aver vinto la loro prima trasferta di Champions alla guida della Juve. Lippi, il 13 settembre del 1995, condusse i suoi alla vittoria per 3-1 sul campo del Borussia Dortmund, griffata dai goal di Padovano, Del Piero e Conte. Il 15 settembre del 2004, invece, Capello fece festa all'attuale Johan Cruyiff Arena, quando il goal di Pavel Nedved piegò l'Ajax. Questa sera Thiago Motta vuole fare in modo che la storia si possa ripetere.





